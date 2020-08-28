Какие будут цифры в обменниках

НБУ поразил новым курсом валют на сегодня, 28 августа

Об этом пишет Politeka.net.

Так, обновленный курс валют был опубликован на официальном портале государственного регулятора.

Оказалось, что вчерашнее укрепление национальной валюты оказалось кратковременным и курс доллара вновь устремился вверх.

В частности, НБУ решил укрепить курс гривны к доллару до 27,46 грн/$ по сравнению с 27,38 грн/$ днем ранее.

Курс евро также устремился вверх: до 32,42 грн/евро по сравнению с 32,28 гривен за вчерашний день.

На сегодня, 28 августа, Национальный банк установил следующий курс валют:

$100 – 27,46 (27 августа – 27,39);

100 EUR – 32,42 (27 августа – 32,28)

На межбанковском рынке во время сессии в четверг котировки доллара в покупке выросли с 27,47 грн до 27,495 грн, в продаже – с 27,50 грн до 27,52 грн соответственно. Котировки евро, в свою очередь, обвалились на межбанковском рынке в покупке с 32,49грн до 32,44 грн, а в продаже - с 32,53 грн до 32,47 грн.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара осенью 2020 года.

По прогнозам аналитика Евгении Ахтырко, осенью украинцы могут ожидать девальвацию национальной валюты.

По ее словам, курс доллара в начале осени уйдет вверх, и это связано с традиционным ростом спроса населения на валюту.

Однако, как утверждает Евгения Ахтырко, резкий обвал гривны по отношению к доллару будет ситуативным.

Напомним, доллар и евро после праздников пробьют новое дно

Как сообщала Politeka, доллар готовит новый удар, что будет с гривной в ближайшее время

Также Politeka писала, что курс доллара поиграет на нервах украинцев