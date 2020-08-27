Стало відомо, хто може бути винен у невдачах Меган Маркл після втечі з палацу

Про це пише видання 7 днів.

Шанувальники, ознайомившись з книгою, яку присвятили життя герцогів Сассекських, прийшли до висновку, що в багатьох невдачах Меган Маркл винен саме її чоловік принц Гаррі.

На їхню думку, з самого початку молодший син принцеси Діани неправильно діяв. Принц занадто рано "привів до палацу" потенційну дружину, після чого був обурений, що кандидатура Меган Маркл не сподобалася його братові Вільяму.

Гаррі, який виріс у Палаці, повинен був краще знати все про труднощі, з якими доводиться стикатися членам королівської сім'ї. І він не усвідомив, що Меган Маркл потрібно було дати більше часу, щоб пристосуватися до численних правил і протокольних обмежень.

Але принц Гаррі допустив фатальну помилку, коли не прислухався до поради свого брата. Не виключено, що він понадіявся на Маркл, і очікував від неї швидкої адаптації до життя в палаці. Можливо, молодший син принцеси Діани поспішав з весіллям, оскільки боявся, що може втратити Меган Маркл.

Раніше ми розповідали, як принц Гаррі пошкодував про сварку з Єлизаветою II.

Як відомо, в липні екс-герцог остаточно зіпсував ставлення з королівським палацом заявивши, що історія Співдружності Націй повинна бути визнана, навіть якщо це «незручно» королівству.

Однак, як стверджують обізнані джерела, принц Гаррі вирішив забрати свої слова і налагодити відносини з королевою Єлизаветою II.

А своє бажання відновити спілкування з палацом принц Гаррі підкріпив словами під час недавнього відеодзвінка з нового особняка в Монтесіто.

Як Politeka писала, що конфлікт у Королівському палаці, Міддлтон жорстко відшила Маркл.

Також Politeka повідомляла, що принц Вільям принизив Меган Маркл перед Гаррі, спливли подробиці.