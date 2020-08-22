Стало известно, кто и как продолжает издеваться над сбежавшей Меган Маркл
Об этом пишет таблоид Sun.
По информации инсайдеров, новая прислуга высмеяла британскую манеру общения Меган Маркл с подчиненными.
"До встречи с принцем Гарри Меган была истинной американкой. Но после жизни в Великобритании она стала использовать некоторые британские выражения. Ее прислуге забавно наблюдать, как американская знаменитость использует британизмы. Они постоянно слышат, как она говорит: "О, дорогой" своим домочадцам", - рассказывает нюансы осведомленный источник во дворце.
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По его словам, прислуга после такого подшучивает над женой принца Гарри и довольно часто пытается пародировать ее манеру общения.
Ранее мы уже рассказывали, как в королевском дворце издеваются над Меган Маркл.
Как оказалось, некоторые члены королевской семьи дали Меган прозвище. Родственники королевы называли супругу младшего сына принцессы Дианы «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».
«Я действительно не думаю, что это та ситуация, когда нам нужно называть имена для каждого примера, что есть в книге. Это разговоры за спиной пары Меган и Гарри, которые описывают условия, в которые они попали», — объясняет Омид Скоби, который посвятил целую книгу герцогам Сассекским.
Напомним, что Меган Маркл больно задела Кейт Миддлтон, во дворце выдали скандальные детали: что произошло.
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