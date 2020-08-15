Старший брат принца Гарри, принца Уильяма, сразу «раскусил» будущую герцогиню Меган Маркл

Как утверждают авторы недавно вышедшей книги «Обретая свободу», основанной на сотне интервью с друзьями Гарри и Меган Маркл, первая же встреча принца Уильяма с будущей супругой его брата задала тон их отношениям.

Подружка Маркл заявила, что Меган безумно волновалась перед знакомством с Уильямом. Она боялась, что принц примет ее за очередную охотницу за деньгами и титулами и обойдется с ней жестко. Однако все прошло не совсем так, как ожидала Маркл. Уильям не стал оказывать давление на Меган, но при этом не стал скрывать своего насмешливого отношения к ней.

Уильям принимал брата и его подругу один. Как только Маркл появилась в Кенсингтонском дворце, Уильям посмотрел ее с нескрываемыми любопытством и иронией и заявил:

«Очень рад знакомству. Я с нетерпением ждал возможности увидеть, наконец, девушку, ставшую причиной появления глупой улыбки, которая теперь не сходит с лица Гарри!».

Когда Гарри заговорил с Уильямом о своем желании сделать Меган предложение, старший принц предостерег младшего. Он как бы в шутку назвал Маркл «шоу-герл» и намекнул, что имеет смысл прежде присмотреться к ней повнимательнее.

«Тебе стоит побольше узнать о ней, прежде чем строить планы», — сказал тогда Уильям. Однако его совет не был услышан. Гарри был возмущен отношением Уильяма к его любимой и унижением, которое тот нанес Меган. Хуже того, эта сцена стала началом ссоры братьев.

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