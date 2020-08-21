Меган Маркл до последнего надеялась, что Кейт Миддлтон станет для нее опорой в Великобритании

Об этом пишет издание Cosmo.

Меган Маркл после появления во дворце сразу пророчили статус "лучшей подруги" Кейт Миддлтон, но девушкам не удалось сблизиться.

Маркл слабо понимала, как живет Миддлтон, ведь у супруги принца Уильяма хватало своих забот, и присматривать за американкой у нее просто не было времени и сил.

«У Меган были крайне нереалистичные представления о её отношениях с Кейт, и поэтому самого начала ее надежды были обречены на провал. Маркл ожидала, что с ней сядут и будут заниматься. Но герцогиня Кембридсжкая очень занятая женщина, Меган восприняла это как личное оскорбление, оставшись без желаемого внимания», - рассказала королевский эксперт Кэти Николл, которая посвятила книгу герцогам Сассекским.

По словам другого эксперта Эмили Эндюс, Маркл требовала дружбы от Кейт Миддлтон, хотя звезду Голливуда и так тепло встретили во дворце.

«Если посмотреть с точки зрения Кембриджей, то они не совсем знали эту женщину. Но они приняли её в семью так хорошо, как только могли. Кейт и Уильям приглашали Меган и Гарри в свою квартиру в Кенсингтонском дворце. Им казалось, они делают всё, чтобы ей помочь», - продолжает Эндюс.

Но даже и свадьба Меган Маркл и принца Гарри не помогла сблизиться герцогиням во дворце.

Напомним, что Меган Маркл больно задела Кейт Миддлтон, во дворце выдали скандальные детали: что произошло.

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