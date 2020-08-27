Міністерство економіки озвучило свій прогноз щодо курсу долара і рівня інфляції в Україні на кінець 2020 року

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба профільного відомства.

Як зазначили в Мінекономіки, відомство вирішило поліпшити свої очікування щодо курсу долара до гривні, а також щодо зростання цін на кінці поточного року.

При цьому офіційний прогноз, який був закладений до державного бюджету, залишається незмінним.

За прогнозами Міністерства економіки, середньорічний курс в 2020 році складе 27 грн/$ (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень/$), до кінця року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень).

Очікування щодо зростання цін грудень до грудня були поліпшені з 11,6% до 5,9%. Але іноземні інвестиції, як передають у прес-службі, скоротяться в 2020 році на $1,5-2 млрд.

Що стосується приватних переказів в Україну, то вони також скоротяться на 4,3% до $11,413 млрд. При цьому витрати громадян, які живуть за межами України, впадуть на 35,5% до $5,518 млрд.

Не забули в Мінекономки про можливе зростання тарифів: підвищення розцінок на водопостачання очікується на рівні 23% +/-5%.

Раніше ми розповідали, що Нафтогаз накрутив ціни на газ для українців.

Так, в рамках тарифу " місячний "у вересні вартість газу "злетить" на 45% - з 2,59 грн до 4,7 грн/куб. м.

Зросте також ціна на газ за тарифом "річний", але не відразу. До 15 вересня вартість "блакитного палива" залишиться на рівні серпневої - 4,73 грн/куб. м. але з 16 по 30 Вересня тариф "зметнеться" вже до 5,24 грн/куб. м.

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