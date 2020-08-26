Украинцев предупредили о новых правилах относительно коммуналки, которые вступили в силу после запуска рынка газа
Об этом пишет Обозреватель.
Как известно, с 1 августа в Украине запустили рынок газа и правительство перестало контролировать расценки на голубое топливо.
И теперь бытовые потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщиков услуг в "один клик". Для этого украинцам необходимо:
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- подать заявление новому поставщику в офисе или в режиме онлайн (к заявлению нужно прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности / пользования жильем или последнюю платежку);
- получить подтверждение о переходе, который будет осуществлен в автоматическом режиме от 3 до 21 дней.
И потребителям не нужно будет сообщать старому поставщику о своем уходе, эти заботы на себя берет новая компания.
Пока газовые поставщики не спешат раскрывать ценовые предложения, хотя и должны публиковать на своем сайте цену на газ на следующий месяц за 5 дней до конца текущего.
"Сейчас цену озвучили лишь одна-две компании. К нашему регулятору уже поступили обращения по этому вопросу. У нас 12 миллионов домохозяйств, и большинство из них употребляют газ, не зная цены. Это нарушение рыночных условий", - объяснил специалист Максим Рабинович.
Однако, расценки на голубое топливо для бытовых потребителей, вероятно, вырастут, поскольку спецобязательства Нафтогаза были отменены и теперь цену на газ никто не может занижать в политических целях.
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