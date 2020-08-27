Министерство экономики озвучило свой прогноз по курсу доллара и уровню инфляции в Украине на конец 2020 года

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба профильного ведомства.

Как отметили в Минэкономики, ведомство решило улучшить свои ожидания по курсу доллара к гривне, а также по росту цен на конце текущего года.

При этом официальный прогноз, который был заложен в государственный бюджет, остается неизменным.

По прогнозам Министерства экономики, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 грн/$ (в официальном прогнозе - 29,5 гривен/$), к концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен).

Ожидания по росту цен декабрь к декабрю были улучшены с 11,6% до 5,9%. Но иностранные инвестиции, как передают в пресс-службе, сократятся в 2020 году на $1,5-2 млрд.

Что касается частных переводов в Украину, то они также сократятся на 4,3% до $11,413 млрд. При этом расходы граждан, которые живут за пределами Украины, упадут на 35,5% до $5,518 млрд.

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