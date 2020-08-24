Украинцев предупредили о дальнейшем подорожании газа

Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, цена на газ будет постепенно расти и к этому нужно быть готовыми.

"Надо понимать, что мы попали из января почти в август, Украина и весь мир в целом живет в условиях таких экстраординарных низких цен на газ и на ресурсы в целом. Все помнят "минусовую" цену на нефть, которая была. На газ такой цены не было, но она тоже была довольно низкая. Поэтому сейчас экономика стабилизируется, период пандемии завершается постепенно, по крайней мере, есть такие надежды. Выходят на рабочий режим промышленные объекты, начинается больше потребления газа, спрос растет, соответственно, цена подтягивается постепенно вверх", – отметил Юрий Корольчук.

Также он назвал цену, на которую можно ориентироватьсяукраинцам.

"Для населения цена будет постепенно расти. И, я думаю, стоит ориентироваться на цену в коридоре между 4 и 5 тысячами гривен за тысячу кубометров", – сказал Юрий Корольчук.

Отметим, на август «Нафтогаз» установил тариф для бытовых потребителей в 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости доставки в рамках тарифа "Месячный".

Отмечается, что цена газа выросла на 0,27 грн/куб.м. по сравнению с предыдущим месяцем из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.

Также можно выбрать для себя тариф «Годовой». Потребитель сможет покупать газ по цене 4,73 грн/кубометр, она будет фиксированной весь год.

Напомним, ранее сообщалось, что уже с 1 января 2021 года вступят в силу новые тарифы на голубое топливо для бытовых потребителей.

Больше всего новые тарифы ударят по семьям, у которых нет счетчиков, поскольку норматив потребления поднимут втрое.

Напомним, тарифы на газ повысятся, украинцев озадачили нововведениями: "придется серьезно переплачивать".

Как сообщала Politeka, платить за коммуналку придется по-новому, что нужно знать.

Также Politeka писала, что Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами.