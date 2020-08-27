Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як вирушила на черговий відпочинок
Останнім часом зірка все частіше демонструє кадри з відпочинку. Через карантин співачка не дає концерти і не виступає, як раніше. Щоб урізноманітнити будні, вона займається будинком, хвалиться своїми досягненнями, знімає новий контент для "Тік-Току" і навіть провела марафон по схудненню для фанатів.
Сьогодні в розділі Сторі в Instagram Настя також показала, як знову відпочиває без Потапа на пляжі і навіть продемонструвала свій новий купальник. Позуючи без макіяжу, Настя захопила простим виглядом в чорному монокіні і блискучою шкірою без макіяжу.
Як відомо, на відпочинку Каменських не фарбується. вважаючи за краще просто зволожувати обличчя професійними засобами.
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Також Настя Каменських подражнила пікантним кадром у ванній. На фото вона позує в чорному мереживному пеньюарі, поставивши ногу на ванну.
"Любов до себе, спорт, правильне харчування і правильний догляд - все це робить жіноче тіло красивим і підтягнутим 😍 Одна з моїх улюблених домашніх спа процедур - це скрабування з ефектом холодного обгортання, які за кілька хвилин підтягує шкіру, а ще прибирає набряклість», - написала артистка.
Артистка підкреслила, що їй дуже важливо бачити свою шкіру в хорошому стані після перельотів або багатьох годин в дорозі, коли попереду концерт.
«Та й просто перебуваючи вдома, влаштувати собі класний ритуал по догляду за собою-кілька хвилин м'яко масажувати своє тіло дрібними частинками скрабу і після-прийняти розслабляючий душ", - зазначила співачка.
Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.
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