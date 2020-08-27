Стало відомо, як у 2021 році планують розраховувати розміри соцвиплат для українців

Про це пише портал 24.

Як відомо, уряд підготував новий проект розрахунку пенсій, штрафів і соціальних виплат з 2021 року.

Замість прожиткового мінімуму, ряд виплат, а саме тих, які не відносяться до основних доходів, хочуть прикріпити до базової величини для соцвиплат і базової величини для грошових платежів і стягнень.

Вже наступного літа ці базові величини пропонують встановити на рівні 2100 гривень, а ще через рік - збільшувати їх, незважаючи на інфляцію.

Прожитковий мінімум влада хоче залишити для визначення основних соціальних гарантій (мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям та інші).

На сьогоднішній день розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років становить 1859 гривень, то з нового року підвищиться до 2310 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір виплати становитиме 2940 гривень.

За умови, якщо Рада затвердить цей законопроект, розмір аліментів складе 55% від базової величини для соцвиплат на дітей у віці до 6 років і 70% на дітей у віці від 6 до 18 років: 1155 гривень замість 940 і 1470 замість 1159 гривень відповідно.

Також зростуть мінімальні пенсії (у грудні до 1769 гривень), надбавки непрацюючим українцям (1050 гривень), виплати учасникам АТО (на 525 грн більше), соцдопомога для осіб з інвалідністю (I група - на 50% більше, II - на 40%, III - на 30%).

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