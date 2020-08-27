Знаменита українська співачка Анна Седокова показала фіігуру в незвичайному червоному вбранні

Протягом останнього року Седокова активно просувала в мережі одяг власного бренду. Анна почала активно займатися ним досить давно і тільки останнім часом її одяг став вельми популярний, причому нерідко в костюмах від Сєдокової з'являються зірки українського і російського шоу-бізнесу.

Седокова в розділі Сторі в Instagram в свою чергу показує новинки і кращі образи, щоб привернути ще більше уваги. Цього разу засмагла співачка продемонструвала пікантне вбрання, що складається з топа та спідниці, а також спеціальної хустки.

Анна зазначила, що їй подобається дрібний квітковий принт, а хустинку, який надягають на шию, вона носить як імпровізовану маску. Нагадаємо, в такому орбазі Седокова вперше з'явилася на публіці під час відпочинку з Янісом в Майамі, отримавши масу коментарів на адресу своєї фігури.

Раніше ми писали, що Анна була в Майамі разом з майбутнім чоловіком і дітьми. Після цього зірка вирішила розповісти, як встигла повеселитися на Rodeo Drive і посвітила на тлі магазинів фігурою в леопардовій спідниці з коротенькою маєчкою. Деякі відзначили, що Анна "занадто роздобрела".

"На Rodeo Drive не так багато людей. Виняток становить тільки Louis Vuttion, черга в який до цих пір становить осіб 20. Впускають по кілька людей. Chanel забитий дошками. В цілому все тихо і спокійно, тільки скрізь встановлені поліцейські роботи з камерами», - почала свою розповідь Анна.

Вона зазначила, що в Beverly Hills відкрили новий Alfred Coffee. Але купити один з найсмачніших кави просто так проходячи не можна. У них навіть меню немає, не пропонують. Або заходь в додаток і купуй на сайті і чекай поки сформують твоє замовлення, або використовуй додаток доставки і забирай сам. У неї цей процес зайняв хвилин 30, стоячи під палючим сонцем. Так що потрібно дуже це кави бажати, або розумно замовляй заздалегідь.

"Америка дуже дисциплінує і звичайно моя спонтанна душа протестує, але вчиться цьому слову «заздалегідь». Бронювати столи або квитки наприклад. У масках все і скрізь. Тільки коли прийшов на своє місце, сів і тоді знімаєш. Купити нічого без маски неможливо. А як у вас в місті? Можна столик на 10 замовити?» ,- розповіла Анна про свою подорож до Америки.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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