Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала фиигуру в необычном алом наряде

На протяжении последнего года Седокова активно продвигала в сети одежду собственного бренда. Анна начала активно заниматься им довольно давно и только в последнее время ее одежда стала весьма популярна, причем нередко в костюмах от Седоковой появляются звезды украинского и российского шоу-бизнеса.

Седокова в разделе Стори в Инстаграм в свою очередь показывает новинки и лучшие образы, чтобы привлечь еще больше внимания. В этот раз загорела певица продемонстрировала пикантный наряд, состоящий из топа и юбки, а также специального платка.

Анна отметила, что ей нравится мелкий цветочный принт, а платочек, который надевают на шею, она носит как импровизированную маску. Напомним, в таком орбазе Седокова впервые появилась на публике во время отдыха с Янисом в Майами, получив массу комментариев в адрес своей фигуры. Причем ранее многие отметили, что Анна заметно поправилась после отпуска в Майами.

Ранее мы писали, что Анна была в Майами вместе с будущим супругом и детьми. После этого звезда решила рассказать, как успела повеселиться на Rodeo Drive и посветила на фоне магазинов фигурой в леопардовой юбке с коротенькой маечкой. Некоторые отметили, что Анна "слишком раздобрела".

«На Rodeo Drive не так много людей. Исключение составляет только Louis Vuttion, очередь в который до сих пор составляет человек 20. Впускают по несколько человек. Chanel заколочен досками. В целом все тихо и спокойно, только везде установлены полицейские роботы с камерами», - начала свой рассказ Анна.

Она отметила, что в Beverly Hills открыли новый Alfred Coffee. Но купить один из самых вкусных кофе просто так проходя нельзя. У них даже меню нет, не предлагают. Либо заходи в приложение и покупай на сайте и жди пока сформируют твой заказ, либо используй приложение доставки и забирай сам. У нее этот процесс занял минут 30, стоя под палящим солнцем. Так что нужно очень это кофе желать, либо умно заказывай заранее.

«Америка очень дисциплинирует и конечно моя спонтанная душа протестует, но учится этому слову «заранее». Бронировать столы или билеты к примеру. В масках все и везде. Только когда пришёл на своё место, сел и тогда снимаешь. Купить ничего без маски невозможно. А как у вас в городе? Можно столик на 10 заказать?», - рассказала Анна о своем путешествии в Америку.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

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