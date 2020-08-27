Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала дещо зайве під час примірки вбрання

Дівчина турбується про свою фігуру і завжди розповідає, як і чим харчується, щоб бути у формі. Як відомо, молода гімнастка не так давно схудла і з тих пір намагається слідувати особливому режиму. В Instagram Ульянова показала, як підкреслює свої форми різними сукнями.

Так, Даша вирішила поділитися в розділі Сторі жаркими кадрами з роздягальні. Позуючи в самих різних нарядах, вона показала, як підкреслює груди ту чи іншу сукню. Причому одне з них, як заявила сама Ульянова, явно не для неї.

Вся справа в тому, що занадто тісний наряд зі шкіри з глибоким декольте був не за розміром для дівчини. Обтягнувши її форми, плаття підкреслило круглений животик Даші, сама дівчина посміялася, заявивши, що з невдалого ракурсу виглядає не зовсім так, як би їй хотілося.

Після дівчина представила інші варіанти, більш вдало сидять на її фігурі.

Раніше дівчина розповіла, що нарешті почала спілкуватися з деякими дівчатами, які брали участь в шоу, а також про те, що її таємний коханий не сидить в соціальних мережах, тому вона не буде його показувати.

Після цього Дашу відразу ж завалили питаннями про колишніх, ставлення Даші до Макса і його новій дівчині, а також спілкуванні її з ним. Даша була лаконічна, відповівши в розділі Сторі, що вона відписалася від колишнього, щоб знав "кого втратив".

Після вона виставила два ефектних фото в Білій піжамі, яку спокусливо підняла, щоб справити потрібний на фанатів ефект. Дівчина написала, що її ранок був ідеальним, адже на вагах вона побачила заповітний мінус у вазі.

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