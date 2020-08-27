Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія похвалилася новим проектом з чарівним партнером

Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала спільне фото в соціальній мережі "Instagram". За словами Віри Кекелії, вона буде вести шоу" життя відомих людей " і вже встигла познакомітсья з колегою.

"Друзі, я стала новою ведучою програми ЖВЛ. Мій партнер по кадру актор Богдан Юсипчук. Бодя, спасибі тобі за підтримку з перших хвилин нашого знайомства;) йдемо на зліт;)".

На опублікованому фото співачка з томним поглядом притулилася до свого красеня-співведучого. На ній надіто біле плаття з напівпрозорої тканини, яке дуже схоже на весільне. Богдан Юсипчук постав у синьому костюмі-трійці і сорочці з розстебнутим коміром, він схрестив ноги, засунувши руки в кишені штанів.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову телевізійну пару і залишили свої відгуки в коментарях, багато підбадьорили віру Кекелію в новому починанні:

"Вауууу! Поздоровляю!!!"; "Тепер буде ще цікавіше дивитися випуски, ви ж прекрасна"; " Вау ❤️ну круто, тепер можна її дивитися із задоволенням. 😍 "; "Ви будете хорошою ведучою)"; "Вітаємо, у тебе все вийде 💋"; " вітаю! Я з самого першого знайомства з Вами на телебаченні вболівала за Вас і вірила в перемогу. І рада, що ви повернулися на сцену і телебачення ! Успіхів !"; "Розумниця і красуня!!! Завжди знав, що в тобі ще багато неймовірних граней! 😍😍😍🔥".

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