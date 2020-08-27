Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия похвасталась новым проектом с обаятельным партнером

Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала совместное фото в социальной сети "Инстаграм". По словам Веры Кекелии, она будет вести шоу "Жизнь известных людей" и уже успела познакомитсья с коллегой.

"Друзья, я стала новой ведущей программы ЖВЛ. Мой партнёр по кадру актер Богдан Юсыпчук. Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства;) Идём на взлёт;)".

На опубликованном фото певица с томным взглядом прижалась к своему красавцу-соведущему. На ней надето белое платье из полупрозрачной ткани, которое очень похоже на свадебное. Богдан Юсыпчук предстал в синем костюме-тройке и рубашке с расстегнутым воротником, он скрестил ноги, засунув руки в карманы брюк.

Пользователи социальной сети оценили новую телевизионную пару и оставили свои отзывы в комментариях, многие подбодрили Веру Кекелию в новом начинании:

"Вауууу! Поздравляю !!!"; "Теперь будет еще интереснее смотреть выпуски, вы же прекрасная"; "Вау ❤️ну круто, теперь можно ее смотреть с удовольствием. 😍"; "Вы будете хорошей ведущей)"; "Поздравляем, у тебя всё получится 💋"; "Поздравляю! Я с самого первого знакомства с Вами на телевидении болела за Вас и верила в победу. И рада , что Вы вернулись на сцену и телевидение ! Успехов !"; "Умница и красотка!!! Всегда знал, что в Тебе ещё много неимоверных граней! 😍😍😍🔥".

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