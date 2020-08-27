Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, вирішила постати в образі розпусного ангела
Зірка не тільки є моделлю, але і власницею бренду одягу, який демонструє на собі, передає Politeka.net. Модель вирішила порадувати шанувальників фото в білому купальнику.
Омович позувала на яхті, виблискуючи спокусливими формами. Олена була в крихітному бікіні, яке навряд чи щось прикривало.
Ліфчик підстрибнув на грудях шостого розміру, оголивши внизу принади. Тонкі бретельки мало не вп'ялися в шкіру під вагою бюста.
Зірка також позувала в крихітних плавках, які трохи не прилягали до тіла.
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Завершили такий гарячий образ довгі і білі крила ангела за спиною.
"Що вам більше заходить? Фото або відео?🤔
Яхту качало, я так падала 😂якщо залайкаете пост, в сторіз завантажу свої падіння🙉Вам же подобається дивитися на фейли🥴", - підписала кадри українська знаменитість.
За годину пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів.
"Фотка мені більше зайшла кста, коли ти вже візьмеш Міс Всесвіт", "Ось це кішка 🔥", " ти найкрасивіша у Всесвіті😍😍😍😍😍😍😍", "Ангели існують😃 👼 😜", " ваууууу 😍 😍 😍 😍 Цікава задумка👍 👍 👍", " my angel😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович позувала в неймовірно красивій сукні небесного кольору.
Сукня на запах ідеально сіла на точеній фігурці моделі. У такому вбранні груди Омович відчувають себе більш ніж вільно. Крім цього, красуня блиснула своїми розкішними довгими ніжками.
Нагадаємо, що Омович з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ: вузлик ледве-ледве витримав.
Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "кульки" напоказ у пікантній білизні:»Кайф просто".
Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.