Популярна американська модель Ебігейл Ретчфорд показала свою прекрасну зовнішність з дуже вигідного ракурсу

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відверте фото, на якому постала в купальнику. Дівчина не соромиться показати свої видаюшщіеся форми шанувальникам, але на цей раз перевершила сама себе.

Ебі Ретчфорд зробила селфі в кімнаті, продемонструвавши свої груди крупним планом. З одягу на ній можна помітити тільки бюстгальтер в синю і білу смужку, який вигідно підкреслив головні достоїнства власниці. Модель відкрила губки, зробивши кадр ще більш пікантним. Додаткового шарму надали очі дівчини, один з яких "сховався" за пасмом волосся.

Користувачі соціальної мережі оцінили приголомшливий вид на фігуру красуні і засипали її приємними відгуками в коментарях:

"Ти приголомшлива дівчина";" мені тебе не вистачає, дорога";" по-справжньому гаряча"; " ти красива, моя дорога, я так сильно тебе люблю, ти приголомшлива❤️❤️";" Аж щелепа відвалилася"; " Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо😍 😘";" які солодкі губки, крихта";" Я хотів би побродити по цих красивих пагорбах";" цілком ймовірно, ти найпрекрасніше створіння в світі";"люблю твоїх близнючок, очі, волосся і губи".

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.

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