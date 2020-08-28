Зірки у весільних сукнях виглядають заворожуюче

Згадаймо красунь, які блищали на своїх весіллях в шикарних нарядах, пише Politeka.net.

Українська співачка Тіна Кароль вийшла заміж 15 червня 2008 року за продюсера Євгена Огіра. У цьому ж році, в листопаді, зірка народила сина, Веніаміна. Сукня артистки була аж ніяк не білою, але від цього не була менш ошатною.

Співачка Ані Лорак вийшла заміж 21 серпня 2009 року за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Зірка в білій сукні виглядала ніби принцеса.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налкакиоглу))...Ники Gepostet von With LoVe am Sonntag, 1. April 2012

Талановита артистка Настя Каменських вийшла офіційно заміж за репера Потапа 23 травня 2019 року. Того дня пара зіграла пишне весілля, ніхто не зміг відвести очей від ніжної нареченої.

Співачка Надя Дорофєєва і артист Володимир Дантес одружилися 8 липня 2015 року. Закохані оформили торжество в лавандовому кольорі. Зірка виглядала у весільній сукні дуже елегантно.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес сыграли свадьбу в разгар лета Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева 8 июля... Gepostet von Единственная am Donnerstag, 9. Juli 2015

Співачка Аліна Гросу вийшла заміж 1 червня 2019 року. Торжество пройшло в романтичній Італії. Аліна виглядала ніби принцеса з казки в білосніжній сукні і тіарі з фатою. Наречена зачарувала всіх.

Можна згадати і весільні вбрання зірок десятиліття тому. Ось так виглядала Алла Пугачова в білій сукні під час укладення шлюбу з першим чоловіком артистом цирку Миколасом Орбакасом. Майбутній Примадонні на той момент було всього 20 років, а нареченому - 24.

22 вересня 1968 року відбулося перше і єдине весілля співачки Софії Ротару. Зірка вийшла заміж за музиканта Анатолія Євдокименка. Довга фата і плаття з бантиком на талії - дуже елегантно.

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