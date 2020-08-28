Звезды в свадебных платьях выглядят завораживающе

Давайте вспомним красоток, которые блистали на своих свадьбах в шикарных нарядах, пишет Politeka.net.

Украинская певица Тина Кароль вышла замуж 15 июня 2008 года за продюсера Евгения Огира. В этом же году, в ноябре, звезда родила сына, Вениамина. Платье артистки было отнюдь не белым, но от этого не было менее нарядным.

Певица Ани Лорак вышла замуж 21 августа 2009 года за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Звезда в белом платье выглядела будто принцесса.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налкакиоглу))...Ники Gepostet von With LoVe am Sonntag, 1. April 2012

Талантливая артистка Настя Каменских вышла официально замуж за рэпера Потапа 23 мая 2019 года. В тот день пара сыграла пышную свадьбу, никто не смог отвести глаз от нежной невесты.

Певица Надя Дорофеева и артист Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года. Влюбленные оформили торжество в лавандовом цвете. Звезда выглядела в свадебном платье очень элегантно.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес сыграли свадьбу в разгар лета Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева 8 июля... Gepostet von Единственная am Donnerstag, 9. Juli 2015

Певица Алина Гросу вышла замуж 1 июня 2019 года. Торжество прошло в романтической Италии. Алина выглядела будто принцесса из сказки в белоснежно платье и тиаре с фатой. Невеста очаровала всех.

Можно вспомнить и свадебные наряды звезд десятилетия назад. Вот так выглядела Алла Пугачева в белом платье во время заключения брака с первым мужем артистом цирка Миколасом Орбакасом. Будущей примадонне на тот момент было всего 20 лет, а жениху - 24.

22 сентября 1968 года состоялась первая и единственная свадьба певицы Софии Ротару. Звезда вышла замуж за музыканта Анатолия Евдокименко. Длинная фата и платье с бантиком на талии - очень элегантно.

Напомним, что Потап засветил Каменских с диким начесом в полупрозрачном платье: "Ух, Настя выглядит, как..."

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».