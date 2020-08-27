Погода в Україні у п'ятницю, 28 серпня, спекотною не буде
Прогноз українцям повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Так, в північних, західних і в більшості центральних областей протягом дня очікується температура до +20 +25 градусів. На крайній півночі місцями буде навіть +18 + 22 градуси.
Трохи тепліше буде на Сході і в південній частині України, але і там без спеки +24 +29 градусів.
Дощі в п'ятницю можуть пройти в північних районах і на північному сході.
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На більшості території України пануватиме антициклон, тому опадів там не передбачається.
Погода в Києві в п'ятницю, 28 серпня, буде переважно сухою. Тільки в окремих районах можливий локальний невеликий дощ. Температура повітря буде невисокою, близько + 22 градусів.
Синоптик попередила, що останні вихідні серпня, і відповідно літа, будуть із сухою погодою і спекою.
Раніше повідомлялося, що за прогнозами синоптиків, градужая осінь відзначиться погодними аномаліями. Так, може вдарити спека до + 36 градусів. Крім того, українці зможуть насололдитися подвійним літом, а ось дощів очікується небагато.
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