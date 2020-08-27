Погода в Украине в сентябре поразит аномалиями, синоптики предупреждают, что месяц будет непростым

Так, может ударить жара до +36 градусов и двойное бабье лето, пишут «Факты».

Синоптик Наталья Голеня прогнозирует, что с 1 сентября возможно снижение температуры, но после будет жара. До конца следующей недели в Украине (31 августа - 6 сентября) продержится жара в пределах 30 градусов, на юге и востоке может быть даже плюс 36.

А народный синоптик Владимир Деркач говорит, что в этом году украинцы смогут дважды насладиться бабьим летом.

"Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады потеплеет. Тепло будет и практически всю второю декаду сентября и только под конец температура снизится", - рассказал он.

Синоптик добавил, что возможны кратковременные дожди, хотя последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой. Заморозков в этом месяце не предвидится.

Народный синоптик Леонид Горбань в свою очередь прогнозирует, что небольшие дожди в сентябре возможны: 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа.

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