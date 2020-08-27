Синоптики рассказали, к чему готовиться

Погода в Украине в пятницу, 28 августа, не будет жаркой

Прогноз украинцам сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в Северных, Западных и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается температура до +20 +25 градусов. На крайнем севере местами будет даже +18 +22 градуса.

Немного теплее будет на Востоке и в южной части Украины, но и там без жары +24 +29 градусов.

Дожди в пятницу могут пройти в северных районах и на северо-востоке.

На большинстве территории Украины будет господствовать антициклон, поэтому осадков там не предвидится.

Погода в Киеве в пятницу, 28 августа, будет преимущественно сухой. Только в отдельных районах возможен локальный небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой, около +22 градусов.

Синоптик предупредила, что последние выходные августа, и соответственно лета, будут с сухой погодой и жарой.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, градужая осень отличится погодными аномалиями. Так, может ударить жара до +36 градусов. Кроме того, украинцы смогут насладиться двойным летом, а вот дождей ожидается немного.

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