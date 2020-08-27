"На жаль, ні голосу, ні вокалу"

38-річна українська співачка Віра Брежнєва нарвалася на жорстку критику зі своєю новою піснею

Як передає Politeka.net, в Instagram на одній з фан-сторінок чоловіка Брежнєвої, продюсера Костянтина Меладзе, опублікували свіже відео з її виступом на українській мові.

"Прем'єра! Віра Брежнєва @ververa - "Неадекват", - йдеться у підписі.

Автором музики до пісні став сам Меладзе, а слова написала фіналістка Нацвідбору Євробачення-2020 Jerry Heil.

На кадрах блондинка постала на сцені в червоній сукні незвичайного крою з рукавом-вуаллю на одне плече. Поруч з Вірою кружляли хлопці з підтанцьовки та й сама артистка не відставала, зображуючи пристрасть.

Тим не менш, користувачі розкритикували співочий талант Брежнєвої, а також загальну атмосферу - мовляв, "відчувається старість".

"Навіііщо???? Нннііііі!"

"Музика красива, слова для старшого покоління за 50.👏"

"Якщо закрити очі і просто слухати, то краще не слухати. Чесно. ☹️"

"Не дуже"

"Ліхтар такий"

"відчуття старості, хоча справа-то не у віці😢 дуже старпьорсько і самолюбно"

"взагалі не сподобалася пісня і виконання"

"все гарно, і Віра, і плаття, і подача, але, на жаль, ні голосу, ні вокалу"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва зганьбилася схожим нарядом, як у її колеги по сцені Тіни Кароль. Так, обидві артистки виступили в один день (але в різних місцях) в практично ідентичних сукнях - сріблястих, з розрізами від стегна.

Кароль з'явилася в цьому вбранні на святковому концерті в Києві на честь Дня Незалежності України, а Брежнєва - на весіллі футболіста Алескндра Зінченка, де заспівала дуетом з "коханцем" Тіни - Даном Баланом.

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