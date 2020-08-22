Живущая в Москве украинская певица Вера Брежнева обрадовала своих фанатов в сети

Как передает Politeka.net, хорошей новостью 38-летняя артистка поделилась на странице в Инстаграм. Она разместила кадры своего нового клипа (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Брежнева сообщила, что новый клип все желающие смогут увидеть 3 сентября этого года.

«Ой, что будет.... 🔥🔥🔥 РИТМ Teaser 3», - написала певица.

Поклонников обрадовала эта новость, они мгновенно бросили пересматривать кадры и комментировать увиденное. Менее, чем за час видео просмотрели свыше 80 тысяч раз.

«Это будет полный разрыв🔥🔥 столько красоты и огня мое сердце не переживёт», «Cекси красотка Vera», «Что то яркое, эффектное и неповторимое!!! 👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥», -пишут люди.

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Вера уверяет, что всегда бережет здоровье, занимается спортом и правильно питается.

«Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьёзно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!». При этом Вера старается дома показывать себя без макияжа, используя Инстаграм-фильтры.

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