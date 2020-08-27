38-летняя украинская певица Вера Брежнева нарвалась на жесткую критику со своей новой песней

Как передает Politeka.net, в Инстаграм на одной из фан-страниц мужа Брежневой, продюсера Константина Меладзе, опубликовали свежее видео с ее выступлением на украинском языке.

"Премьера! Вера Брежнева @ververa - «Неадекват»", - говорится в подписи.

Автором музыки к песне стал сам Меладзе, а слова написала финалистка Нацотбора Евровидения-2020 Jerry Heil.

На кадрах блондинка предстала на сцене в красном платье необычного кроя с рукавом-вуалью на одно плечо. Рядом с Верой кружились парни из подтанцовки да и сама артистка не отставала, изображая страсть.

Тем не менее, пользователи раскритиковали певческий талант Брежневой, а также общую атмосферу - мол, "ощущается старость".

"Зачеееем???? Нннееет!"

"Музыка красива, слова для старшего поколение за 50.👏"

"Если закрыть глаза и просто слушать, то лучше не слушать. Честно. ☹️"

"Не очень"

"Фонарь такой"

"ощущение старости, хотя дело-то не в возрасте😢 очень старпёрско и самолюбиво"

"вообще не понравилась песня и исполнение"

"все красива, и Вера, и платье, и подача, но, увы, ни голоса, ни вокала"

Ранее мы сообщали, Брежнева опростоволосилась похожим нарядом, как у ее коллеги по сцене Тины Кароль. Так, обе артистки выступили в один день (но в разных местах) в практически идентичных платьях - серебристых, с разрезами от бедра.

Кароль появилась в этом наряде на праздничном концерте в Киеве в честь Дня Независимости Украины, а Брежнева - на свадьбе футболиста Алескндра Зинченко, где спела дуэтом с "любовником" Тины - Даном Баланом.

Напомним, эффектная Брежнева взбудоражила пикантным видео с Дорофеевой: "Это будет полный разрыв!".

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева внезапно запела на украинском и вляпалась в скандал, видео.

Также Politeka писала, что эффектная Вера Брежнева ошарашила новым образом, копия Нади Мейхер: "Ловите нашу...".