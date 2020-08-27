Погода в Україні у вересні вразить аномаліями, синоптики попереджають, що Місяць буде непростим

Так, може вдарити спека до +36 градусів і подвійне бабине літо, пишуть «Факт».

Синоптик Наталія Голеня прогнозує, що з 1 вересня можливе зниження температури, але після буде спека. До кінця наступного тижня в Україні (31 Серпня - 6 вересня) протримається спека в межах 30 градусів, на півдні та Сході може бути навіть плюс 36.

А народний синоптик Володимир Деркач каже, що цього року українці зможуть двічі насолодитися бабиним літом.

"Перший місяць осені захопить з кінця серпня помірне тепло вдень і холодні ночі. Вже в середині першої декади потеплішає. Тепло буде і практично всю другу декаду вересня і тільки під кінець температура знизиться", - розповів він.

Синоптик додав, що можливі короткочасні дощі, хоча остання десятиденка вересня теж порадує хорошою погодою. Заморозків в цьому місяці не передбачається.

Народний синоптик Леонід Горбань у свою чергу прогнозує, що невеликі дощі у вересні можливі: 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го і 27-го числа.

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