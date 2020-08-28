Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, блиснула соковитими формами

Чарівна спекотна брюнетка регулярно балує своїх шанувальників спекотними фото в Instagram, пише Politeka.net. Красуня володіє шикарною зовнішністю, якою гріх не похвалитися.

На одному з недавніх фото Кім Лі зробила спекотне селфі в маєчці на тонких бретельках. Модель піднесла камеру до себе ближче, трохи стиснувши груди, які підстрибнули в глибокому вирізі. Завершили образ прикраси.

Зірка розпустила своє чорне волосся, частину локонів вона закинула набік, прикриваючи одне око.

Вартий уваги і макіяж. Майже нюдові губи, пишні вії і чорні стрілки - відмінно підкреслили красу моделі. До того ж зірка трохи вип'ятила губи вперед, чому вони здавалися ще пухкішими.

За сім годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі позитивно оцінили Селфі зірки і написали їй багато приємних коментарів.

Нагадаємо, Кім Лі підняла перед собою камеру і показала апетитні округлості в ліфчику.

Чорна тканина обтягнула величезні принади, які ледь не вистрибували з білизни. Вигляд у красуні був спокусливим і таким, що зачаровує.

Раніше ми писали, що Кім Лі позувала в блискучій сукні з величезним декольте. Кім без сорому демонструвала свої пишні груди і ніжки, які визирали з-під вбрання. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Модель вмостилася на великому кріслі, а поруч можна побачити кілька подушок.

Вид вийшов просто неймовірним.

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