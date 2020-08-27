Відомий композитор Раймонд Паулс допускає, що Алла Пугачова могла навмисно зруйнувати кар'єру покійної Валентини Легкоступової

Як повідомляє Politeka.net, шокований музикант прокоментував смерть артистки і чутки про її ворожнечу з примадонною латвійським ЗМІ. Його слова наводить видання "Аргументи тижня".

Раймонд Паулс розповів, що загадкова смерть Валентини Легкоступової сильно його вразила: "Те, що я дізнався – жахливо. Ніхто не може пояснити, що там сталося". Як нагадав композитор, співачка виконувала його пісні, що стали хітами.

"Я побачив її в 1986 році. Валентина виступала на конкурсі «Нова хвиля». Мені вона здалася дуже талановитою", - підкреслив маестро.

Нещодавно з'явилися чутки, ніби Алла Пугачова не злюбила конкурентку через пісню "двоє", яку Раймонд Паулс віддав Легкоступовій. Латвійський музикант не заперечує, що Примадонна могла будувати підступи, адже вона була готова на все заради досягнення своїх цілей і цілком могла образитися, що композиція дісталася не їй.

"Може це так і було ... Могло бути. Пугачова є Пугачова. Вона поверне все так, як їй потрібно", - зізнався він.

А ось Філіп Кіркоров заступився за Аллу Пугачову і спростував інформацію про те, що та занапастила Популярність Валентини Легкоступової. Він виступив у шоу Андрія Малахова і прокоментував ситуацію:

"Я чув ці брудні чутки, що звинувачують Аллу Пугачову, що вона когось там підсаджувала, кудись не пускала так от хочу захистити велику співачку. Не потрібно звинувачувати в своїх невдачах іншу людину. Валя була прекрасним виконавцем, у неї була своя публіка".

Валентина Легкоступова пішла з життя 14 серпня у віці 54 років. Рідні довго не могли отримати її тіло, адже правоохоронці почали розслідування. За версією слідства, смерть артистки могла бути насильницькою. На початку серпня вона потрапила в лікарню у важкому стані, з черепно-мозковою травмою і великими гематомами.

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