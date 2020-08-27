Известный композитор Раймонд Паулс допускает, что Алла Пугачева могла намеренно разрушить карьеру покойной Валентины Легкоступовой

Как сообщает Politeka.net, шокированный музыкант прокомментировал смерть артистки и слухи о ее вражде с примадонной латвийским СМИ. Его слова приводит издание "Аргументы недели".

Раймонд Паулс рассказал, что загадочная смерть Валентины Легкоступовой сильно его поразила: "То, что я узнал – ужасно. Никто не может объяснить, что там произошло". Как напомнил композитор, певица исполняла его песни, ставшие хитами.

"Я увидел ее в 1986 году. Валентина выступала на конкурсе «Новая волна». Мне она показалась очень талантливой", - подчеркнул маэстро.

Недавно появились слухи, будто Алла Пугачева невзлюбила конкурентку из-за песни "Двое", которую Раймонд Паулс отдал Легкоступовой. Латвийский музыкант не отрицает, что Примадонна могла строить козни, ведь она была готова на все ради достижения своих целей и вполне могла обидеться, что композиция досталась не ей.

"Может это так и было… Могло быть. Пугачева есть Пугачева. Она повернет все так, как ей нужно", - признался он.

А вот Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачеву и опроверг информацию о том, что та загубила популярность Валентины Легкоступовой. Он выступил в шоу Андрея Малахова и прокомментировал ситуацию:

"Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву, что она кого-то там подсаживала, куда-то не пускала Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика".

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет. Родные долго не могли получить ее тело, ведь правоохранители начали расследование. По версии следствия, смерть артистки могла быть насильственной. В начале августа она попала в больницу в тяжелом состоянии, с черепно-мозговой травмой и обширными гематомами.

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