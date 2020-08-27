"Нафтогаз" опублікував вересневі ціни на газ

Подорожчання торкнеться як тарифу "Місячного", так і "Річного", передає Politeka.net з посиланням на сайт "Нафтогазу".

Так, в рамках тарифу "Місячний" у вересні вартість газу "злетить" на 45% - з 2,59 грн до 4,7 грн/куб. м.

Зросте також ціна на газ за тарифом "Річний", але не відразу. До 15 вересня вартість "блакитного палива" залишиться на рівні серпневої - 4,73 грн/куб. м. але з 16 по 30 вересня тариф "зметнеться" вже до 5,24 грн/куб. м.

У "Нафтогазі" нагадали українцям переваги тарифу "Річний". Цей варіант дозволить платникам застрахуватися від зростання цін на газ в опалювальний сезон - всі бажаючі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і виплачувати рівними частинами протягом року.

Стрибок тарифів у "Нафтогазі" пояснили підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального періоду. Так, на сьогодні ціни на газ в Європі піднялися до найвищих показників за останні 5 місяців. Тисяча кубометрів вже коштує $100.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Раніше ціну газу регулював Кабмін.

"Треба розуміти, що ми потрапили з січня майже в серпень, Україна і весь світ в цілому живе в умовах таких екстраординарних низьких цін на газ і на ресурси в цілому. Всі пам'ятають "мінусову" ціну на нафту, яка була. На газ такої ціни не було, але вона теж була досить низька. Тому зараз економіка стабілізується, період пандемії завершується поступово, принаймні, є такі надії. Виходять на робочий режим промислові об'єкти, починається більше споживання газу, попит зростає, відповідно, ціна підтягується поступово вгору", - зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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