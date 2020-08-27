«Нафтогаз» опубликовал сентябрьские цены на газ

Подорожание коснется как тарифа "Месячного", так и "Годового", передает Politeka.net со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

Так, в рамках тарифа «Месячный» в сентябре стоимость газа "взлетит" на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн/куб.м.

Вырастет также цена на газ по тарифу «Годовой», но не сразу. До 15 сентября стоимость "голубого топлива" останется на уровне августовской - 4,73 грн/куб.м. Но с 16 по 30 сентября тариф "взметнется" уже до 5,24 грн/куб.м.

В "Нафтогазе" напомнили украинцам преимущества тарифа "Годовой". Этот вариант позволит плательщикам застраховаться от роста цен на газ в отопительный сезон - все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и выплачивать равными частями в течение года.

Скачок тарифов в "Нафтогазе" объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно происходит накануне отопительного периода. Так, на сегодня цены на газ в Европе поднялись до самых высоких показателей за последние 5 месяцев. Тысяча кубометров уже стоит $100.

Напомним, с 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Раныше цену газа регулировал Кабмин.

"Надо понимать, что мы попали из января почти в август, Украина и весь мир в целом живет в условиях таких экстраординарных низких цен на газ и на ресурсы в целом. Все помнят "минусовую" цену на нефть, которая была. На газ такой цены не было, но она тоже была довольно низкая. Поэтому сейчас экономика стабилизируется, период пандемии завершается постепенно, по крайней мере, есть такие надежды. Выходят на рабочий режим промышленные объекты, начинается больше потребления газа, спрос растет, соответственно, цена подтягивается постепенно вверх", – отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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