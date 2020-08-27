З вересня зарплати українців планують суттєво підвищити

Як передає Politeka.net, таке рішення прийняли члени Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Гроші на ці цілі в розмірі шести мільярдів гривень виділять з Фонду боротьби з епідемією китайського вірусу.

Згідно з рішенням парламентаріїв, з вересня по грудень поточного року 133 тисячі лікарів отримають доплату в 70% від посадового окладу, незалежно від посади - вийде близько 3,5 тисячі за роботу протягом місяця. 247 тисячам медикам з базовою і неповною вищою освітою доплатять 50% від окладу - 2361 гривні на місяць, а молодшому персоналу (138 тисяч осіб) - додатково виділять 25% мінімальної зарплати, надбавка складе 1181 гривню.

За рішенням Кабміну, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня оклади бюджетників зростуть на 123-555 гривень. Згідно із законом, чистий оклад чиновника не може бути менше 44,5% мінімалки, після підвищення найменша зарплата складе 2225 гривень (зараз - 2102 гривні). Наприклад, поки вчителі отримують від 3826 до 5087 гривень, а з ростом мінімалки їм належить вже від 4050 до 5385 гривень. Варто відзначити, що крім окладу бюджетники отримують різні надбавки, які дозволяють їм отримувати навіть більше мінімалки.

Водночас, Кабінет Міністрів підняв заробітні плати працівникам секретаріатів українського парламенту-людям без статусу держслужбовця, які допомагають організувати роботу Верховної Ради. Прем'єр Денис Шмигаль оголосив про таке рішення 26 серпня під час засідання. В уряді заявили, що патронатні службовці працюють понаднормово і потребують додаткової мотивації.

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