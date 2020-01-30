Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол устроила горячие танцы на пляже
Роскошная модель похвасталась идеальной фигурой в сдельном купальнике, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Жаркое видео Свейнпол опубликовала на своей странице в Инстаграм. Знаменитость блистала в купальнике с принтом, похожим на окрас зебры.
Купальный наряд подчеркнул упругие ягодицы звезды, ее грудь и тонкую талию.
Модель красиво танцевала в такт музыки и выглядела счастливой - невозможно оторваться.
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Завершали образ знаменитости красная повязка на голове, крупные серьги-кольца и браслет.
"Откройте для себя силу тебя, меня и нас. Празднуйте единство, которое связывает нас всех. Ямайка, где сердце ее народа и заразительный ритм раскрывают магию и душу этой легендарной нации #iandi #riseup up @tropicofc", - подписала жаркое видео модель Victoria’s Secret.
За 17 часов пост модели собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.
Пользователи сети называли Кэндис прекрасным ангелом и фантастической девушкой.
Напомним, Кэндис Свейнпол покрасовалась практически полностью раздетой - если не считать, что ее стройную фигуру украшали только пара тонких шнурочков и был виден низ, вероятно, купальника.
Модель продемонстрировала все преимущества своей невероятной, как считают многие ее поклонники, фигуры, повернувшись к объективу спиной. Стоит отметить, что трусики, которые были на манекенщице - просто миниатюрные.
Ранее мы писали, что экс-ангелы Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и Адриана Лима снялись в эффектной фотосессии.
Стройные красавицы примерили темное кружевное белье, на их лицах присутствовал необычный яркий макияж, а тела - обвила прозрачная сетка-платье.
Звезды мирового подиума настолько хороши в совместной работе, отмечают поклонники в сети, что фото "рискует" стать одними из лучших в индустрии.
Напомним также, что Кэндис Свейнпол позировала в ярком бикини и массивных сапогах.
Волосы звездной красавице подобрали в высокий хвост, Кэндис уверено смотрела в камеру, стоя в полуоборота.
Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, бесстыжая ангел Victoria’s Secret засветила «вишенки» в экстремальном бикини: яркий кадр
Также Politeka информировала, что звезды Victoria’s Secret показали самые сочные места в прозрачной сетке: «это надо видеть»