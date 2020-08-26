Зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов підкорив шанувальників спільним фото з красенями-синами

Актор, який полюбився багатьом в ролі Івана Степановича в серіалі "Свати", виховав у шлюбі з дружиною Іриною Добронравової двох синів – Віктора та Івана. На одній з фан-сторінок "Сватів" в Instagram з'явилося миле сімейне фото батька з дорослими дітьми.

Так, на знімку всі троє чоловіків позують в стильних костюмах. При цьому Добронравов зі сміхом тримає на спині синів, які повисли, схопившись за його плечі.

"Федір Добронравов з синами!" ,- йдеться у підписі до фото.

Варто відзначити, що Віктор та Іван вирішили піти по стопах батька і також стали акторами. У них обох встиг накопичитися значний послужний список ролей у фільмах, серіалах і театральних постановках.

Шанувальники "Сватів" оцінили фото артистів по достоїнству.

"Красені! Просто супер!", "Як сини схожі на свого батька! Бажаю всім здоров'я і успіхів їх нелегкій праці!" ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше актриса Тетяна Кравченко розповіла, як актор Федір Добронравов вплинув на її життя.

За словами актриси, вона іноді сумнівається правильності вибору життєвого шляху. І якби не Федір Добронравов, то невідомо, до чого б такі думки артистки привели.

"...одного разу Федір Добронравов приїхав на майданчик серіалу «Свати», світячись від щастя: «Ні, Танюх, непоганою ми все-таки справою займаємося! Уявляєш, син моїх знайомих, у якого лейкемія, взяв з собою в ізраїльську клініку диски із записом наших «Сватів». Так тамтешні доктора очманіли: як тільки хлопчисько подивиться кілька серій - у нього показники крові поліпшуються!", - з посмішкою згадувала актриса.

Нагадавши, Валюха з "Сватів" ніжно притулилася до Федора Добронравова, почуттів не приховати.

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