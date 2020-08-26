Українська виконавиця Надя Дорофєєва у білосніжному вбранні здалася на вулиці й викликала фурор

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в Instagram.

"Гарний настрій", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що співачка поділилася знімками, на яких позує на камеру в тісному білосніжному топі та штанях. При цьому доповнювали образ Дорофєєвої ідеальна зачіска і гарний макіяж. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Ну я б так не сказала 😂», «фотки – чистий кайф», «бомбезно виглядаєш. Відразу видно-дівчинка постаралася і перевершила сама себе», «ох, до чого ж Надюха хороша. Слів немає. На фотках ні краплі скромності», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва, колишня учасниця групи "Время и Стекло", показала себе в несподіваному образі бунтарки.

Цього разу дівчина вирішила розбурхати видом перед камерою в образі брутальної байкерші. Дівчина приміряла шкіряну косуху, штани і черевики в єдиному стилі. При цьому струнка співачка сіла на потужний байк, позуючи з вигідного боку.

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