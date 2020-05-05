Украинская исполнительница Надя Дорофеева в дерзком мини рассказала поклонникам, как проводит время на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я стала чаще готовить, больше заниматься спортом, открыла для себя медитацию. В обязательной программе: просмотр сериалов и концертов, усиленный домашний уход и спорт минимум 3 раза в неделю. Я люблю людей и люблю быть в окружении людей, поэтому для меня лишение личного общения — большая потеря. Спасибо, что у нас есть интернет», - говорится в сообщении.

При этом Дорофеева рассказала, что, несмотря на пребывание дома, свободного времени у нее не добавилось.

«Почти каждый день занят домашними съемками, эфирами, проектами, интервью. Несмотря на кучу дел, есть время создавать контент, успевать вдохновляться и развиваться. А свободное время — это какая-то иллюзия. Даже когда сидишь дома, что-то не успеваешь. Много раз ловила себя на мысли, что нужно отдохнуть — это как с отпуском, после которого нужен отпуск», - подчеркнула она.

Напомним, что Дорофеева сверкнула спортивной фигурой в обтягивающих лосинах: "просто разрыв".

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