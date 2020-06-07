Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом засветились в компании стройной красотки

У себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок видео, где она вместе с Дантесом и еще одной девушкой позируют на камеру, передает Politeka.net. Дорофеева была одета в лосины и короткий топ, а Дантес – в шорты и футболку, которую он снял для видео, оставшись с обнаженным торсом. Рядом с парочкой стояла стройная девушка. Она была одета в короткий топ и шорты.

Все трое кривлялись на камеру и пританцовывали. Судя по снимку, Дорофеева и Дантес пришли на индивидуальную тренировку, чтобы возобновить полноценные физические нагрузки. Стоит отметить, что на карантине певица старалась держать себя в форме и тренироваться.

«Наконец-то встретились в offline», - подписала фото Дорофеева.

Ранее мы писали, что на фан-странице Нади Дорофеевой появилось видео, на котором Надя появилась в халате без макияжа. Красотка влезла в видео, когда Дантес разговаривал с коллегами. Девушка появилась перед объективом в белоснежном мягком халате и умилила естественным видом со спутанными волосами.

Добавим также, что недавно Дорофеева поделилась модным луком в французском стиле. Беретик пришелся к лицу молодой звезде.

Напомним, что Дантес срочно обратился к украинцам по поводу Нади Дорофеевой: «Пожелайте ей здоровья».

Также Politeka писала, что Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю».

А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой признался в тайном романе с Тарабаровой: "Это прозвучит ужасно...".