Популярна Instagram-модель Анастасія Квітко вразила видатними формами в крихітному купальнику

Красуня, яка встигла прославитися як «російська Кардашьян», опублікувала в своєму Instagram нове спекотне фото. Про це пише Politeka.net.

На фото Квітко постала в по-справжньому літньому образі. Так, на моделі можна побачити спокусливий фіолетовий купальник-бікіні, що абсолютно не приховує габаритів її вражаючих сідниць. Доповнюють образ стильна срібляста кепка красуні і великі окуляри.

Модель сидить на шезлонгу в півоберта, повернувшись до камери своєю пишною п'ятою точкою. В такому ракурсі, від якого буквально течуть слинки, її "горішок" виглядає особливо соковито.

Шанувальники Квітко не змогли пройти повз такого яскравого фото і буквально засипали красуню коментарями.

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На новому фото вона постала в відвертій сукні, що дозволив їй засвітити зайве. Модель виставила вперед ніжку, задерши спідницю так, щоб ногу було видно до стегна. Вона повернулась боком, виставивши вперед свою апетитну груди.

"Я люблю сукні з принтом", - підписала фото модель.

Шанувальники прийшли в захват від свіжого знімка дівчини. Тим більше, що вона ділиться фотографіями не кожен день. Пост зібрав майже 90 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу компліментів.

Нагадавши, Російська Кардашьян задерла сукню і виставила напоказ соковитих «близнючок».

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