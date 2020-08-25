Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом в стильном синем бикини

Так, в этот раз молодая красотка похвасталась солнечным фото, сделанным во время отдыхе на природе. Позируя на фоне зеленой листвы, загорелая модель выглядела весьма привлекательно в синем бикини.

Настя является рекламным представителем нижнего белья и купальников известного бренда, поэтому в ее профиле есть довольно много различных провокативных кадров. Благодаря своим пышным формам и тонкой талии девушка всегда эпатирует публику по-разному.

При этом Настя очень дреко показывает кадры, на которых она примеряет свромные наряды. Открытые платья, прозрачные бикини и тонкие лосины - все это есть в ее гардеробе, поэтому и купальники, как правило, весьма смелые.

В этот раз модель выбрала бикини насыщенно-синего оттенка на завязочках-шнуровке на груди и бедрах, тут же соблазнив поклонников, поскольку измазалась шиммером для блеска тела:

«Это реально пикантно», «Попасть во Флориду бы, «Loveee u❤️❤️❤️❤️», «О да бэби», «Ммм такая фигуристая», «Это весьма горячо», «как мед 😙🔥🔥,» «Малышка соблазняет ❤», «сочное тело богини», «Q Belleza de mujer sexy», «Супер! ❤», «Прекрасный вид», «млею от этого вида», «Ох, какие ягодицы!» «Я бы надела на куклу колечко!», «Превосходная картинка», «замечательно, дико красиво», «Что ты делаешь пальцами», - пишут пользователи.

На фан-страницах звезды, а также в ее профиле в Инстаграм есть множество кадров из отдыха. Анастасия любит показывать себя в самых жарких образах, демонстрировать смелые бикини и восхищать формами, которыми очень гордится.

На предствленном кадре Анастасии удалось сразить сеть стильным купальником, едва прикрывающим ее достоинства и соблазнительно спадающим с ее плеч. При этом Квитко в очередной раз сделала акцент на упругих ягодицах, выставив те напоказ и обернувшись спиной к камере.

Как известно, Квтко гордится фигурой, которая далека от совершества и даже отказывается худеть, чтобы соответствовать модельным стандартам.

«просто роскошная девушка», «Не выдержал напряжения, что за купальник», «Ваше желание для меня закон», «Боже мой, я хотел бы быть песком» «Я просто хочу, чтобы ты посмотрела на меня», «Сияющая, как приятно видеть тебя такой очаровательной😘🌹», «Симпатичный топ, создана искушать», «Я хотел бы такой, но спереди…».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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