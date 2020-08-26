Вот это формы!

Популярная Инстаграм-модель Анастасия Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике

Красотка, успевшая прославиться как «российская Кардашьян», опубликовала в своем Инстаграм новое жаркое фото. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Квитко предстала в по-настоящему летнем образе. Так, на модели можно увидеть соблазнительный фиолетовый купальник-бикини, абсолютно не скрывающий габаритов ее впечатляющих ягодиц. Дополняют образ стильная серебристая кепка красотки и большие очки.

Модель сидит на шезлонге в пол-оборота, повернувшись к камере своей пышной пятой точкой. В таком ракурсе, от которого буквально текут слюнки, ее «орешек» выглядит особенно сочно.

Поклонники Квитко не смогли пройти мимо такого яркого фото и буквально засыпали красотку комментариями.

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На новом фото она предстала в откровенном платье, позволившим ей засветить лишнее. Модель выставила вперед ножку, задрав юбку так, чтобы ногу было видно до бедра. Она повернулась боком, выставив вперед свою аппетитную грудь.

«Я люблю платья с принтом», - подписала фото модель.

Поклонники пришли в восторг от свежего снимка девушки. Тем более, что она делится фотографиями не каждый день. Пост собрал почти 90 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

Напомним, российская Кардашьян задрала платье и выставила напоказ сочных «близняшек».

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