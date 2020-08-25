Популярная Инстаграм-модель Анастасия Квитко показала свою фигуристую подругу в смелом купальнике-бикини
Красотка, прославившаяся в сети как «российская Кардашьян», поделилась жаркими снимками своей коллеги в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Моделью, которая позирует на фото оказалась фигуристая блондинка Лейси Кей Сомерс. Девушка продемонстрировала свое роскошное тело в двух разных купальниках. Так, на первом фото она позирует перед камерой в крошечном бикини, которое едва скрывает ее объемную грудь.
На втором снимке Лейси повернулась к камере спиной, засветив свои впечатляющие ягодицы в слитном красном купальнике. Формы красотки явно никого не смогут оставить равнодушным.
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Поклонники Квитко не смогли пройти мимо и тут же засыпали ее подругу лайками и восторженными комментариями.
Ранее мы писали, что Квитко похвасталась солнечным фото, сделанным во время отдыхе на природе. Позируя на фоне зеленой листвы, загорелая модель выглядела весьма привлекательно в синем бикини.
Настя является рекламным представителем нижнего белья и купальников известного бренда, поэтому в ее профиле есть довольно много различных провокативных кадров. Благодаря своим пышным формам и тонкой талии девушка всегда эпатирует публику по-разному.
В этот раз модель выбрала бикини насыщенно-синего оттенка на завязочках-шнуровке на груди и бедрах, тут же соблазнив поклонников, поскольку измазалась шиммером для блеска тела.
Напомним, русская Кардашьян в эффектном синем бикини измазала "дыньки" маслом: "Как мед!".
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян приспустила лифчик в жаркой позе на песке.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мини-бикини загипнотизировала роскошными формами.