Популярная Инстаграм-модель Анастасия Квитко показала свою фигуристую подругу в смелом купальнике-бикини

Красотка, прославившаяся в сети как «российская Кардашьян», поделилась жаркими снимками своей коллеги в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Моделью, которая позирует на фото оказалась фигуристая блондинка Лейси Кей Сомерс. Девушка продемонстрировала свое роскошное тело в двух разных купальниках. Так, на первом фото она позирует перед камерой в крошечном бикини, которое едва скрывает ее объемную грудь.

На втором снимке Лейси повернулась к камере спиной, засветив свои впечатляющие ягодицы в слитном красном купальнике. Формы красотки явно никого не смогут оставить равнодушным.

Поклонники Квитко не смогли пройти мимо и тут же засыпали ее подругу лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали, что Квитко похвасталась солнечным фото, сделанным во время отдыхе на природе. Позируя на фоне зеленой листвы, загорелая модель выглядела весьма привлекательно в синем бикини.

Настя является рекламным представителем нижнего белья и купальников известного бренда, поэтому в ее профиле есть довольно много различных провокативных кадров. Благодаря своим пышным формам и тонкой талии девушка всегда эпатирует публику по-разному.

В этот раз модель выбрала бикини насыщенно-синего оттенка на завязочках-шнуровке на груди и бедрах, тут же соблазнив поклонников, поскольку измазалась шиммером для блеска тела.

Напомним, русская Кардашьян в эффектном синем бикини измазала "дыньки" маслом: "Как мед!".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян приспустила лифчик в жаркой позе на песке.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мини-бикини загипнотизировала роскошными формами.