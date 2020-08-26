Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала свою главную гордость во всей красе

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды.

Красотка была одета в роскошное летнее платье, которое подчеркнуло все ее сладкие места. Красотка выставила вперед ножку, задрав платье таким образом, что ногу было видно до бедра. Она повернулась боком, выставив вперед свой аппетитную грудь. Стоит отметить, что сочные «близняшки» Квитко буквально вываливались из глубокого декольте платья. Они выглядели как спелые «дыньки».

«Я люблю платья с принтом», - подписала фото модель.

Поклонники пришли в восторг от свежего снимка девушки. Тем более, что она делится фотографиями не каждый день. Пост собрал почти 90 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Анастасия как и всегда. Безупречна!», «Обожаю этот стильный вид!», «Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мне кажется, что я смотрю на красоту природы, которая так прекрасна для меня. Ты идеальна, и я никогда не упускаю возможности всегда смотреть на тебя», «Это платье на тебе так хорошо смотрится», «Безумно красивая», «Мне это нравится», «Вот это да! Сногсшибательная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Квитко в мини-бикини загипнотизировала роскошными формами: "Заводная лапочка".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко засветила свою бесстыжую подружку в нескромных нарядах: «арбузики» так и рвутся наружу.

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко в эффектном синем бикини измазала "дыньки" маслом: "Как мед!".