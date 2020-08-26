Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, посвітила принадами на популярному фестивалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Шкода, що я не на Burning Man", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Burning Man – це щорічний фестиваль, який проходить посеред пустелі Black Rock в Неваді. Він триває кілька днів, в ході яких люди відпочивають. На території фестивалю немає грошей, а щось отримати, потрібно змінюватися або відпрацьовувати. Епіцентром фестивалю вважають спалювання великого опудала людини. Цього року його вирішили провести онлайн через загрозу поширення китайського вірусу.

На опублікованих кадрах Роуз позує у відвертому вбранні, оголивши розкішні принади. А на іншій фотографії Роуз позує вже в іншому, не менш розкішному вбранні. Цього разу вона за кермом автомобіля.

Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість викинула в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, Демі Роуз в нескромному вбранні похвалилася, як "осідлала" Бика

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує вже верхи на механічному бику, демонструючи розкішну фігуру в пікантному вбранні. Доповнювали образ красуні ефектні черевики й капелюшок на голові.

Нагадавши, кокетлива Роуз відчинила наряд і без сорому показала значні принади

А ще Politeka повідомляла, що гаряча Демі Роуз зняла на камеру гарячі витівки в леопардовому бікіні

Також Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей підкорила фігурою з намистом на найцікавіших місцях