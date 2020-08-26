Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, посветила прелестями на популярном фестивале
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Жаль, что я не на Burning Man», - говорится в сообщении.
Уточним, что Burning Man – это ежегодный фестиваль, который проходит посреди пустыни Black Rock в Неваде. Он длится несколько дней, в ходе которых люди отдыхают. На территории фестиваля нет денег, а что-то получить, нужно меняться или отрабатывать. Эпицентром фестиваля считают сжигание большого чучела человека. В этом году его решили провести онлайн из-за угрозы распространения китайского вируса.
На опубликованных кадрах Роуз позирует в откровенном наряде, обнажив роскошные прелести. А на другой фотографии Роуз позирует уже в другом, не менее роскошном наряде. В этот раз она за рулем автомобиля.
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Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость выбросила в Сторис.
Как сообщалось до этого, Деми Роуз в нескромном наряде похвасталась, как «оседлала» быка
Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует уже верхом на механическом быке, демонстрируя роскошную фигуру в пикантном наряде. Дополняли образ красотки эффектные ботинки и шляпка на голове.
Напомним, кокетливая Роуз распахнула наряд и без стеснения показала внушительные прелести
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