Володарка найбільших натуральних грудей в Україні Міла Кузнєцова показала спокусливий танець у відвертому вбранні

Модель з 13-м розміром бюста поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На кадрах красуня безтурботно танцює під музику в оригінальному вбранні. На ній легкий літній костюм з короткими шортами і глибоким декольте. Під ним можна розглянути ліфчик моделі з зав'язками, перехрещеними на грудях. Кузнєцова щосили запалює під музику, раз у раз потрясаючи своїм значним бюстом прямо перед камерою. Шанувальники моделі змогли розглянути її груди крупним планом.

"Настрій супер, чого і Вам бажаю", - підписала відео Кузнєцова.

Її передплатники тут же почали коментувати побачене.

"Спасибі велике і Вам гарного настрою", "спасибі вам величезне, ви просто заряджаєте суперовим настроєм", "Вау вау ти така красива", "Там не вишеньки, там набагато більше", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кузнєцова підкорила дуже жіночним чином напередодні Дня Незалежності.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина з 13-м розміром бюста поділилася знімком, на якому позує в ніжному жовтому сарафані з оборками, що обрамляють значне декольте.

Свій образ дівчина доповнила обідком у волоссі з квітами і сережками.

Не стала красуня зловживати і косметикою, підкресливши тільки очі.

Нагадавши, українка з 13-м розміром забула про сором і пограла своїми «диньками» на камеру: «Аж підстрибують».

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром блиснула потужними формами прямо на параді.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками.