Фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників пікантним ранковим фото

Як передає Politeka.net, свіжий знімок зірка мережі опублікувала у себе в Instagram. Дівчина зняла себе крупним планом, засвітивши свою головну гордість - пишні апетитні груди. Красуня була одягнена в тонку маєчку, яка спокусливо підкреслила форми моделі. Чері грайливо дивилася в кадр, що додало особливої пікантності її фото. М'які округлі "подружки" так і норовили вистрибнути з майки.

"Привіт, Доброго ранку, давайте зробимо сьогодні хороший день! Відправляю вам позитивні емоції і, сподіваюся, якщо ви це побачите, ви передасте це другу", - написала Ана під своїм фото.

Всього за 20 хвилин пост Чері оцінили понад 20 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви неймовірно красиві", " блін, дитинко! Ти прокинулася красивіше, ніж вчора», «доброго ранку, класна дівчинка, гарного дня», «Доброго ранку, принцеса, приємного вам дня і кращої ночі», «Красива всередині і зовні», «занадто багато, так чудово», «ти ураган чуттєвості», - пишуть користувачі мережі.

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Раніше ми писали, що Ана Чері досить часто публікує відверті фото. Зірка не тільки активно займається спортом, але також будує кар'єру моделі. Нещодавно вона поділилася фото в трусиках від купальника і ніжній блузі.

Нагадаємо, що Ана Чері влаштувала "пожежу", посвітивши мокрими принадами в латексному вбранні: мрія всіх чоловіків.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері розбурхала своїми "вишеньками" в бордовому бікіні:"спокушає вдень і вночі".

Також Politeka писала, що Ана Чері в шовках і мереживі продемонструвала принади перед дзеркалом: "знає толк у відпочинку".