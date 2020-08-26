Фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников пикантным утренним фото
Как передает Politeka.net, свежий снимок звезда сети опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сняла себя крупным планом, засветив свою главную гордость – пышную аппетитную грудь. Красотка была одета в тонкую маечку, которая соблазнительно подчеркнула формы модели. Чери игриво смотрела в кадр, что придало особой пикантности ее фото. Мягкие округлые «подружки» так и норовили выпрыгнуть из майки.
«Привет, доброе утро, давайте сделаем сегодня хороший день! Отправляю вам положительные эмоции и, надеюсь, если вы это увидите, вы передадите это другу», - написала Ана под своим фото.
Всего за 20 минут пост Чери оценили более 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Вы невероятно красивы», «Блин, детка! Ты проснулась красивее, чем вчера», «Доброе утро, классная девочка, хорошего дня», «Доброе утро, принцесса, приятного вам дня и лучшей ночи», «Красива внутри и снаружи», «Слишком много, так великолепно», «Ты ураган чувственности», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ана Чери достаточно часто публикует откровенные фото. Звезда не только активно занимается спортом, но также строит карьеру модели. Недавно она поделилась фото в трусиках от купальника и нежной блузе.
Напомним, что Ана Чери устроила «пожар», посветив мокрыми прелестями в латексном наряде: мечта всех мужчин.
Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери взбудоражила своими "вишенками" в бордовом бикини: "Искушает днем и ночью".
Также Politeka писала, что Ана Чери в шелках и кружеве продемонстрировала прелести перед зеркалом: "Знает толк в отдыхе".