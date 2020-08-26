З 1 вересня в Україні підвищиться розмір мінімальної зарплати, що призведе до не особливо приємних наслідків

Аналітик Дмитро Яблоновський розкрив деталі того, чого чекати українцям найближчим часом. Так, за словами експерта, збільшення "мінімалки" до 5000 гривень призведе до виведення основної частини економіки з тіні, зростання цін на продукти і часткового скорочення співробітників.

За словами Яблоновського, якщо співробітник отримує більше і залишок коштів отримує в конверті, то роботодавець, ймовірно, підвищить суму до розмірів "мінімалки", проте навантаження зросте, пише Слово і Діло.

Питання полягає в тому, чи будуть підвищуватися ціни на продукти або реальну зарплату зменшать. Можливо, частину зарплати в конвертах зменшать, а у деяких співробітників, які отримують "мінімалку", рівень доходів зросте.

За словами експерта, підвищення зарплат кардинально не змінять ситуацію, але все треба дивитися по областях.

Наприклад, після збільшення "мінімалки" роботодавець буде зобов'язаний збільшити зарплати, але якщо попиту на продукцію немає, то йому ніде взяти гроші.

В результаті роботодавці або піднімуть ціни на свій товар, або зменшать реальну зарплату, або будуть скорочувати працівників.

Однак, наприклад, у Києві підвищення мінімальних виплат буде незначне, бо тут виплати набагато більші. А ось в регіонах, зокрема, в селах такі зміни зіграють велику роль, адже тут багато людей отримують "мінімалки".

Нагадаємо, планується, що наступного року зарплати українців збільшаться на 12%. При цьому зростання доходів буде абсолютно нерівномірним.

Так, активніше зарплати будуть рости у наступних фахівців: маркетологів, піарників, Сммщників, програмістів і кур'єрів.

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