Популярна інста-діва Демі Роуз показала себе спросоння в одній білизні
Модель, відома як "британська Кардашьян", поділилася новими спокусливими кадрами в сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, красуня показала, як виглядає відразу після сну. На фото зірка позує перед дзеркалом в чорній білизні з оригінальним ліфом, який дозволяє їй продемонструвати всю красу своїх пишних грудей. Кокетливий образ Демі доповнює високий хвіст зі злегка розпатланим волоссям. На задньому тлі можна помітити ліжко моделі.
"Прокинулася такою", - підписала кадр Роуз.
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На другому фото вона в тій же білизні лежить на ліжку, млосно дивлячись в камеру.
Модель також поділилася ще одним знімком, на якому вона позує вже при повному параді. Її волосся ідеально укладене великими локонами, на обличчі можна помітити легкий макіяж, а родзинки образу додають величезні сережки. При цьому Роуз все ще залишається в одній білизні. На ній чорний боді з прозорими вставками, який залишає мінімум простору для уяви і ідеально підкреслює вигини красуні.
На жаль, шанувальники не змогли прокоментувати пости моделі, так як в розділі сторіз відсутня така можливість. При цьому очевидно, що такі палкі образи не могли залишити жодного чоловіка байдужим.
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